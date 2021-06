en busca del acercamiento pese a un lenguaje que recuerda a la Guerra Fría

Putin, en cambio, mira desde el otro lado, y de la reunión de Ginebra no se esperan grandes avances, aunque sí puede servir para que se produzca cierto deshielo entre dos líderes que no han hecho más que chocar en los últimos meses. Putin estaba más cómodo con Trump y Biden está incómodo con Putin. Por si el contexto no tuviera los ingredientes suficientes, el encuentro tendrá lugar el céntrico Hotel Intercontinental, que tiene una larga y conocida historia de acoger negociaciones diplomáticas entre estadounidenses y rusos. Una reunión más a la lista.

Y precisamente en esa cumbre Biden no quiso ofrecer detalles sobre sus expectativas acerca de los resultados del encuentro con Putin, Biden adelantó que dejará claro “dónde están las líneas rojas”. Fue rotundo: “Voy a dejarle claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar, si lo elige, y si elige no cooperar y actúa de la manera que ha hecho en el pasado, en lo relativo a ciberseguridad y otras actividades, entonces responderemos “, zanjó.

En marzo empezaron las hostilidades dialécticas con un Biden que, casi recién llegado al poder, calificó a Putin como “asesino”, en una acusación que para muchos “no tenía precedentes” . Lo hizo en el marco del caso Alexey Navalni. El arresto y la condena al opositor provocó una cadena de sanciones tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea. Putin no tardó en responder a las “provocaciones” con medidas restrictivas y deseando a su homólogo americano “buena salud” , no sin tono irónico.

