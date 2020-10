¿En busca de la sonrisa perfecta? Consíguela con este irrigador dental que, solo hoy, cuesta 20 euros

Para conseguir una limpieza profunda, además de optar por un cepillo eléctrico con el que conseguir más potencia y mayor profundidad, no debe faltar en nuestro baño un irrigador que nos ayude a obtener una limpieza casi profesional . Estos dispositivos cuentan con varias potencias y varias boquillas que nos ofrecen un resultado más efectivo. Si quieres probar los beneficios de contar con este gadget, hoy estás de enhorabuena: en Amazon han rebajado uno de sus modelos más populares un 38% y durante las próximas horas puedes conseguirlo por menos de 20 euros. Eso sí, la oferta está disponible en unidades limitadas así que no la dejes pasar.

Limpiar nuestros dientes a diario es una cuestión de salud casi obligatoria si queremos lucir unos dientes sanos y queremos evitar tratamientos muy costosos (tanto en tiempo y dinero) con nuestro dentista. Para ello, cepillarnos tras cada comida es fundamental, aunque, según los expertos, el más importante del día es justo antes de irse a dormir. Sin embargo, esta rutina de higiene no es suficiente para conseguir eliminar todos los restos de comida y suciedad , puesto que hay cepillos que no logran llegar a los rincones más difíciles ni realizan una limpieza a todos los niveles.

