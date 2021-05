¿En busca de crema solar? Amazon rebaja a mitad de precio la segunda unidad de Nivea para ahorrar este verano

Con la subida de las temperaturas, los planes al aire libre se disparan; y, la verdad, no es de extrañar, pues son pocos los que no mejoran cuando el sol brilla. Sin embargo, disfrutarlos sin precaución puede costarnos más de una quemadura, rojez o mancha que acaben por estropearnos la jornada y que ponga en jaque la salud de nuestra piel. Por ello , llevar siempre con nosotros un bote de protección es la mejor apuesta que podemos hacer de cara al verano y, conscientes de ello, en Amazon han decidido rebajar los productos de Nivea para que la segunda unidad te salga a mitad de precio y, así, siempre tengas a mano crema con la que protegerte de los rayos UVA.

