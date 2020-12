En Bocas del Toro se consolida ‘expulsión’ de Cauchero

Desde el pasado viernes, cuando se publicó en Gaceta Oficial la Ley 172 de 2020, que crea 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro, Cauchero, la única comunidad del distrito de Bocas que votó en contra del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones pasadas, pasó a manos de Almirante.

A juicio de Danilo Ábrego, quien encabezó las protestas en contra de la ley, esto es una “expulsión” y “un pase de factura” del diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, quien no ha ganado en esa comunidad desde 1999.

Ábrego no descartó que la movida también esté ligada con la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan II, que se construiría en Cauchero, y que está en la agenda de la Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (Egesa).

Alexis Sánchez, un bocatoreño de Almirante, se prepara para presentar una demanda ante la Corte.

La ‘Ley Benicio’ castiga a Cauchero, bastión opositor

La recién sancionada Ley 172, conocida como “Ley Benicio”, va más allá de alterar la división política y territorial de Bocas del Toro. Aparte de crear 11 corregimientos, contiene una jugada política maestra: segrega a Cauchero del distrito de Bocas del Toro y lo incorpora a Almirante.

¿Qué hay detrás de esto? Resulta que Cauchero, una comunidad de aproximadamente 3 mil 500 personas, la mayoría de la etnia Ngäbe Buglé, era el último bastión de la oposición en el distrito de Bocas del Toro. Fue el único de los cinco corregimientos que entonces tenía ese municipio que no votó perredé en las elecciones del año 2019.

En palabras de Alexis Sánchez, un bocatoreño nacido en Almirante y que conoce la otra cara de la ley, allí “nunca gana Benicio”.

En las elecciones de mayo de 2019, Daniel Montezuma, de Cambio Democrático (CD), venció en las urnas a su contrincante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y, a la vez, los votos de Cauchero fueron decisivos para que Emiliano Torres, otro miembro de CD, se quedara con la alcaldía de Isla Colón (distrito de Bocas del Toro), al derrotar al candidato del PRD.

“Al no lograr ganar la representación de Cauchero, entonces impide que ellos ganen la comuna municipal de Isla Colón. Benicio no gana en Cauchero”, dijo Sánchez. ¿Desde cuando no gana el diputado y presidente del PRD en Cauchero?, se le consultó. “De toda la vida”, respondió.

Esta parte de la historia la complementó Danilo Ábrego, quien comandó las protestas de agosto pasado en rechazo a la ley. “Benicio no gana aquí desde 1999”, dijo ayer a través de una llamada telefónica.

Para Ábrego, la norma es un “castigo” y “un pase de factura” y por eso está en contra de que se diga que se “segrega” a Cauchero, pues considera que es más que eso: “es una expulsión” del distrito más turístico de la provincia.

Bocas del Toro tiene cuatro municipios: Bocas del Toro, Almirante, Changuinola y Chiriquí Grande. La nueva ley los revuelve a todos. Por ejemplo, expulsa a Cauchero de Bocas del Toro, pero le anexa otros dos nuevos corregimientos: Bocas del Drago y San Cristóbal.

De acuerdo con Sánchez, esta maniobra está calculada “pensando en la descentralización” y en tener “más candidatos para 2024”. La “Ley Benicio” fue aprobada y sancionada con tiempo suficiente para sumar lealtades.

En la última contienda política, Benicio Robinson obtuvo su curul gracias a la complicada matemática electoral: salió por el medio cociente. Es decir, aseguró su reelección con la mitad de los votos que se requieren en su circuito para obtener una curul. Pero el diputado bocatoreño está orgulloso de esa hazaña. Lo dejó claro días después del conteo y reconteo de votos, en medio de protestas y cierres de calles de los que señalaban irregularidades en las cifras. “Salí por medio cociente, duélale a quien le duela”, dijo.

‘El gringo’ y la promesa rota

Ser el presidente del partido gobernante y el diputado “mandamás” en la Asamblea le habría dado la ventaja a Robinson para desarmar y armar la provincia a su antojo. De hecho, el propio presidente Laurentino Nito Cortizo visitó Bocas varias veces para calmar los ánimos de los opositores de la norma.

El capítulo más memorable de esas giras ocurrió el 1 de octubre pasado, cuando Cortizo visitó la alcaldía de Almirante haciéndose pasar por un inversionista estadounidense. Pero, Alexis Sánchez dijo que ese día el Presidente no estuvo en Cauchero, sino en Loma Estrella, a orilla de la carretera que conduce a Almirante.

Volvió el 16 de octubre, pero en esa ocasión visitó Changuinola, donde se reunió con los defensores y opositores de la ley. Danilo Ábrego estuvo allí y contó que ese día el Presidente no refutó ninguno de los argumentos que ellos le dieron y les prometió que iba a revisar “si el proyecto de Benicio” cumplía con las normas.

Tres días después, el 19 de octubre, Cortizo firmó la ley. Sin embargo, fue publicada en la Gaceta Oficial el pasado viernes 4 de diciembre, es decir, 52 días después de que fuera firmada.

Ábrego no descartó que la expulsión de Cauchero también esté ligada con el proyecto hidroeléctrico Chan II (antes Changuinola II), obra que, según dijo, le interesa a Robinson y que se ubicaría en Cauchero. Ellos, históricamente se han opuesto.

¿Y ahora?

Sánchez, el alcalde de Isla Colón, Emiliano Torres, y Ábrego insisten en que no se le consultó a la comunidad si quería o no formar parte de otro municipio. De hecho, han pedido las actas que demuestren que se hizo la consulta ciudadana y no se las han entregado.

Si eso es así, se estaría violando la Ley 65 de 22 de octubre de 2015, que regula la creación de corregimientos.

Ábrego, incluso, dijo que además se estaría atentando contra la norma que obliga a tener en cuenta la opinión de los pueblos indígenas al momento de tomar decisiones como esta. Por eso, ya tomaron una decisión: presentarán una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.