En Bocas del Toro, dieciséis detenidos no califican para arresto domiciliario por COVID-19

Vielka Quiróz, fiscal de Cumplimiento del Ministerio Público, explicó que en la mayoría de los casos no cumplían con la documentación, ni los requisitos exigidos, por la ley, como por ejemplo los privados no contaban con la edad para ello, sus padecimientos eran menores y los mismos son controlados en el centro penitenciario , entre otros puntos.

