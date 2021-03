En Barcelona creen poder remontar mañana ante el París Saint Germain

“Antes del partido, Luis Enrique nos dijo ‘habrá un momento en la eliminatoria en la que nos meteremos’, pero no daba la sensación de que lo dijera 100% convencido y cuando mete el 3-0 me acordé de esas palabras”, dijo Martínez a la AFP.

Pero esta animosa declaración, en el marco de su victoria electoral, no esconde la dificultad de la tarea: el Barça de 2021 no es el del tridente MSN (Messi-Suárez-Neymar) que ganó la Champions en 2015 y tumbó a la defensa parisina en 2017 (6-1), remontando la dura derrota de la ida (0-4).

