En Argentina culpan al entrenador Koeman por el portazo de Messi al Barça

Ante el malestar de Messi, entre sus probables destinos está “la obvia opción de sumarse al Manchester City inglés de su amigo Sergio Agüero y su ex mentor Pep Guardiola, hasta romper el mercado y regresar a Newell’s Old Boys de Rosario (Argentina), el club que lo vio nacer y del que es hincha”, dijo Página 12.

You May Also Like