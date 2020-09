En 23 días será cerrado juzgado que sigue caso de los sobornos de Odebrecht

Según una fuente judicial, el caso no peligra, porque es probable que parte del personal del juez Carrasquilla sea asignado al despacho que reciba el sumario. Pero, a juicio, de la exprocuradora Ana Matilde Gómez esto no es suficiente, ya que el conocimiento de un asunto tan importante “no se puede improvisar”.

“Causa suspicacia” , dijo la exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez al ser preguntada por este medio sobre el cierre del juzgado. Para Gómez, no hay justificación para que la Corte tome esta decisión, ya que esperar que este juzgado termine con el proceso Odebrecht, no representa mayor problema.

