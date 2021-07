“En 2022, soñar es gratis”

“Cuando firmé el año pasado y dije que volvía a la F1, ya sabíamos todos que este sería un año de transición ; así que aunque haya gente que se sorprenda por ello, si este año quedamos séptimos, octavos o novenos, es algo normal. Para 2022 soñar es gratis , claro que se trabaja con esa ilusión. El cambio de reglas puede hacer que se mezclen las cartas en el deporte, ¿por qué no nosotros? No estaríamos aquí ahora si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba “, aseguró

“La pretemporada estuvo regular para Mercedes, aunque luego ganaron las primeras carreras. Pero luego Red Bull tomó ventaja. Hay que ser cautos, no obstante; no se puede descartar a Mercedes aún “, indicó el ovetense, de 39 años, que, tras dos ausente, retornó éste a la categoría reina, y, tras acabar décimo el pasado domingo el Gran Premio de Austria, en Spielberg, ocupa la undécima plaza en el campeonato , con veinte puntos.

Alonso también comentó la “atípica” situación que vive la cabeza de la clasificación, con un Max Verstappen intratable que ha desbancado a Lewis Hamilton de su trono en lo que va de Mundial. No obstante, Alonso advierte que hay que ser cautos y no dar por muerto a un piloto siete veces campeón del mundo.

