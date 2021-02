“En 2021 queremos liderar las matriculaciones de ciclomotores eléctricos en España”

Si este rostro todavía no te suena, debería empezar a hacerlo, porque es uno de los 21 jóvenes que fueron bautizado por Forbes a principios de 2021 como change makers. Su nombre es Emilio Froján y, su legado, una apuesta por los ciclomotores eléctricos como vía para unir salud y convivencia en las ciudades: la startup española Velca. La misma que fue galardonada en la categoría Movilidad y Smart Cities de los Premios EXPANSIÓN Start up en 2020.

