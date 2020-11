En 2020 las planillas de la Asamblea Nacional han costado casi $80 millones a los contribuyentes

El escenario no será distinto para el próximo año pese a la crisis. El Legislativo contará con un presupuesto de $108 millones, y de allí saldrán $20 millones para el pago de la planilla 002, de acuerdo con lo que Marcos Castillero , su presidente, sustentó en la Comisión de Presupuesto. “Lo recomendado por el MEF pone en peligro el cumplimiento de nuestra institucionalidad en temas de metas, obligaciones y objetivos para el 2021, como pagos de décimo tercer mes, seguridad social, alquileres, las sedes de participación ciudadana, servicios de mantenimiento”, se quejó Castillero el 27 de septiembre, cuando sustentó los fondos. Lo que no dijo es que podrá engordar el presupuesto del órgano que dirige con la vieja estrategia de los créditos ordinarios. Tal como acaba de suceder con el crédito extra de $22.8 millones.

Curiosamente, el único ministro que no firmó la resolución de gabinete fue Alexander. Se desconoce si no estuvo presente en ese consejo de ministros o, simplemente, no estuvo de acuerdo con la medida. Este medio consultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el hecho de que esos fondos saldrán de “créditos externos-bonos externos”, y argumentaron que la dinámica a la que ha acudido el Gobierno para seguir manteniendo su alto gasto operativo es acudir a más deuda. Esto en medio de la caída del 30% de los ingresos por la Covid-19.

