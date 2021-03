En 2020 la corrupción siguió siendo un problema grave en los poderes del Estado en Panamá, según informe

Con relación al abuso infantil, las estadísticas del Ministerio Público a julio informaron que 2,887 niños fueron víctimas de diferentes tipos de abuso; y consideró que esta cifra no se informó; además funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública procesaron casos de abuso sexual de niños, incluso dentro de las comunidades indígenas; creían que se producía explotación sexual comercial de niños, incluso en zonas turísticas de la ciudad de Panamá y en comunidades playeras, aunque no mantuvieron estadísticas separadas, y hasta julio solo se reportó un caso de turismo sexual infantil.

