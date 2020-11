“En 14 años he pagado más de 120.000 euros en intereses”

Esto supone un halo de esperanza para los dueños de cerca de 1,3 millones de hipotecas que, se calcula, siguen referenciadas bajo ese índice. Este extremo lo visionó Patricia Suárez , presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufín), hace unos días, cuando declaró que el escenario más pesimista para la banca (en el que tendrían que devolver unos 33.000 millones de euros) no estaba descartado. La decisión del Supremo fue, declara a este diario, “salomónica” y, aunque “supone un jarro de agua fría”, no fue “contundente”.

El último fallo del Supremo, no obstante, no ha provocado un criterio unánime. El pasado 28 de octubre, el juzgado de instrucción nº 9 de Córdoba , sí declaró abusivas, y por lo tanto nulas, las cláusulas relativas a la fijación de tipos de interés con IRPH, y obligó a la entidad financiera a devolver las cantidades indebidamente cobradas y a aplicar el euríbor en sustitución.

Y es que, el Supremo sentenció que las cláusulas eran poco transparentes pero no abusivas. La banca respiró, porque el fallo rebajaba la posibilidad de que tuvieran que devolver el dinero pagado de más o de un cambio en los intereses. Sobre el quinto caso, una vivienda de protección oficial, el Alto Tribunal descartó de igual forma el pasado viernes la abusividad porque la normativa reguladora de las viviendas protegidas recogía este sistema de financiación y, por tanto, reza la sentencia, no se puede entender que la entidad actuara “de mala fe”.

Sami Moussa se compró su casa con tan solo 22 años. Era 2006, España vivía el boom de la burbuja inmobiliaria y el mantra de que era “más barato comprar que alquilar” le hizo acometer su primera adquisición. Cuando fue a pedir la hipoteca, cuenta a 20minutos, no le dieron otra opción que llevar a cabo la operación con la letra (cantidad que paga al mes) referenciada bajo el criterio de IRPH, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, en vez de con el Euríbor, más volátil. Pronto empezó a pagar de más. Sobre todo, cuando este último se desplomó y las hipotecas basadas en ese índice comenzaron a abaratarse. Ahí se dio cuenta de que había trampa: la suya no bajaba .

