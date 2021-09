“En 10 años, nadie ha jugado más que yo”

Más allá de su desarrollo en el club madridista, en el que dice que “trabaja” para recuperar un puesto en el once titular, Hazard, de 30 años, señaló que jugará “seguro” con la selección belga hasta el Mundial de Catar de 2022. “Después no sé, dependerá de mi estado y de las lesiones”, comentó.

“ Todavía tengo tres años para mostrarme. Sé que mi temporada en el Real Madrid será buena si no tengo ninguna lesión. Y no tengo ninguna duda de que mi temporada será buena”, aseguró.

“ Hoy todo el mundo me ve como alguien que siempre está lesionado , mientras que en diez años de carrera no hay un jugador que haya jugado más partidos que yo”, dijo el delantero del Real Madrid al diario belga Het Laatste Nieuws, en vísperas del partido del jueves entre Estonia y Bélgica.

