Empresas que no oficializaron la suspensión de los contratos deberán pagar las quincenas atrasadas

“Nosotros desde el día 1, cuando se dio el tema de la pandemia por el COVID-19, a través del Decreto 81 regulamos todo lo que tenía que ver con la suspensión de los contratos y exhortamos a las empresas a que instalaran este mecanismo. Si las empresas no han utilizado este mecanismo los empleadores deben pagar a los trabajadores la suma de sus quincenas atrasadas mientras no se haya dado la suspensión”, reiteró Simon.

La directora nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Zaritma Simon, informó que se en base a la plataforma de Mitradel digital c on la reactivación de más empresas, se han reactivado más de 2 mil contratos, por lo que el mecanismo que hemos utilizado para poder ver las plazas de empleo está siendo efectivo.

You May Also Like