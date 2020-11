Empresas privadas y el sector público podrán laborar con el 100% de su personal de manera presencial

En este sentido, en su artículo 1, el Decreto señala que los servidores públicos con 60 años o más, los que padezcan enfermedades crónicas o degenerativas, las embarazadas que no estén haciendo uso de licencia por maternidad y a los que se les haya aplicado las medidas descritas en los Decretos Ejecutivos No. 378 de 17 de marzo de 2020 y No. 466 de 5 de junio de 2020 retornaran a sus puestos de trabajo, cumpliendo con las medidas sanitarias de bioseguridad, como lo son: el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y otros señalados por la autoridad sanitaria para la población en estado de vulnerabilidad por la COVID-19.

