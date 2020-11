Empresas piden certeza sobre continuidad de actividad

“Si no se buscan medidas, lo que va a hacer es golpear muy fuerte a las empresas. No hay ninguna forma que se pueda recontratar o traer al 100% de personal, porque no hay ingreso”, dijo Orillac, que recordó que el flujo de pasajeros es bajo y la ocupación hotelera es de 8% con un nivel mínimo de apertura de hoteles.

Los empresarios prevén que no habrá capacidad para reincorporar a todos los trabajadores suspendidos en enero, “lo que nos lleva a evaluar una extensión del marco legal laboral más allá del 31 de diciembre de 2020”, dijo Leignadier, que reconoció que ya el sector privado está analizando alternativas, como conoce que están haciendo el Gobierno y otros sectores. “Al final, tenemos que ver qué es lo más esencial para el país, entendiendo que no todos vamos a conseguir los resultados que queremos a nivel de grupo, pero tenemos que pensar colectivamente”, dijo.

Así, el prolongado cierre ha provocado un daño en el tejido empresarial y, en medio de una debilitada demanda, las empresas no tienen la capacidad de reincorporar a todo el personal suspendido, como se exigiría legalmente si no se toma ninguna medida antes del 31 de diciembre.

You May Also Like