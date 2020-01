Empresas extranjeras dedicadas a la inversión en primeras fases en China pasan dificultades

Conseguir socios chinos conocedores es más difícil ahora, según Kuantai Yeh, de la enorme empresa china de capital de riesgo Qiming Venture Partners. Es posible que el flujo de talento haya cambiado de sentido. En 2017, Zhou y otros colegas que antes trabajaban para la sucursal china nada exitosa de Kleiner Perkins decidieron renunciar y constituir China Creation Ventures. El año anterior, el equipo de New Enterprise Associates abandonó la empresa para crear Long Hill Capital (New Enterprise ahora invierte en empresas emergentes chinas desde Silicon Valley). Por si fuera poco, las empresas emergentes chinas cada vez se dedican más a gustos locales idiosincráticos (buena suerte a quien quiera explicar el valor de una “red social móvil de karaoke” a las oficinas generales de California, señaló Zhou). Con razón diecinueve de las treinta empresas de inversión en primeras fases y en fases consolidadas más exitosas de China en 2018 fueron locales, según la revista Forbes.

You May Also Like