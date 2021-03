Empresas eléctricas advierten posible crisis en el sector por cierre de térmicas

Entre algunas térmicas que ya se han retirado están Energy International BV, ubicada en Cerro Azul, con una capacidad de 27 megavatios que operaba con diésel; la barcaza Estrella de Mar de AES con una capacidad de 72 megavatios que operaba con bunker C; la planta de Jinro Corporation con una capacidad de 50 megavatios que funcionaba con bunker C en Colón; y los motores de Kanan Overseas 1, la barcaza Esperanza, con una capacidad de 129 megavatios que usaban bunker C. En total son 278 megavatios de generación térmica que se habían retirado hasta enero de 2021.

