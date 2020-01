Empresas de occidente no tienen mucho que perder si estalla una guerra en el Medio Oriente

Unas cuantas empresas que no pertenecen al sector energético también observan con cautela el desarrollo del conflicto. La franco-suiza LafargeHolcim, la mayor cementera del mundo, tiene 44 plantas en la región, responsables del 11 por ciento de sus ganancias en 2018. Su rival alemana Heidelberg Cement, que también ha aprovechado el auge de la región en la construcción, concretó el 19 por ciento de sus ventas en el Medio Oriente y África del Norte. General Electric Co. vende maquinaria por un valor de 16.000 millones de dólares al año en el Medio Oriente y sus alrededores, que corresponden al 13 por ciento de las ventas totales del grupo.

Tras décadas de sanciones impuestas por Estados Unidos, no hay ninguna empresa estadounidense en Irán. Por temor a hacer enfadar a Washington, varias empresas europeas y japonesas también han evitado establecerse ahí. El grupo francés PSA vendió muchos automóviles Peugeot y Citroën en el gran mercado iraní, pero en 2018 decidió no participar en dos proyectos de coinversión para evitar que Estados Unidos le impusiera sanciones, después de que el presidente Donald Trump reinstaló las que había retirado como parte de un acuerdo para reducir el programa nuclear de Irán.

