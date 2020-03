Empresas corruptas centran debate sobre cambios a Ley 22

Otro que hizo uso de la palabra fue el perredista Julio Mendoza: “No estoy de acuerdo con las empresas corruptas. Esta es una decisión unipersonal de este diputado. Les pido a mis compañeros de la bancada que, por favor, no le den la oportunidad a empresas que ya le han robado a muchos jóvenes que no pudieron ir a la universidad”, dijo.

“Las empresas que han cometido algún delito no deben seguir licitando con el Estado; no deben”, advirtió Méndez.

