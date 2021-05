Empresarios solicitan a las autoridades generar más confianza para la recuperación económica

En ese contexto, los empresarios señalan que el anuncio repentino por parte de las autoridades en cuanto al toque de queda y a la cuarentena en las provincias de Chiriquí y Veraguas no solo no se ciñe a los puntos estipulados en ese plan de contingencia que se había anunciado, sino que abre la puerta a la incertidumbre una vez más, que para nada ayuda a la reactivación y generación de empleos en estas regiones y en el país en general.

