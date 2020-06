Empresarios proponen cambiar subsidios por inversión productiva

“El 85% del Producto Interno Bruto (PIB) que se produce en Panamá sale de la región interoceánica, el otro 15% en el resto de los territorios, he allí una inequidad enorme, no queremos regresar a ese mismo modelo, por lo tanto, la nueva estrategia económica debe tener un enfoque fuerte en el desarrollo de los territorios y ese mensaje es clave en esta CADE y eso lo podemos lograr mediante una alianza público-privada”, sostuvo el dirigente empresarial.

