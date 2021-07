Empresarios piden trasladar diálogo de la CSS a la Fundación del Trabajo

Dicha salida sería momentánea, entendiendo que no hay forma de que el Estado asuma los déficits anuales que se avecinan. Los actuarios de la CSS proyectan que este año el sistema de pensiones tendrá ingresos por $1,501.7 millones, pero enfrentará pagos a los jubilados por $2,042 millones. Las reservas del subsistema y su fideicomiso se agotarían a inicios de 2024 o antes, si no se hace nada.

César Tribaldos, coordinador del pilar de seguridad social y salud de la Agenda País 2019 – 2024 de la Cámara de Comercio, dijo que la Fundación del Trabajo se ha puesto a disposición para acoger el diálogo, y que “esta instancia ha sido el escenario en el que ambas partes se han sentado históricamente de forma pacífica. El actual diálogo no goza de confianza y mantenerlo sin la participación de todos los sectores no es un diálogo”.

