Empresarios piden reconsiderar toque de queda y cuarentena en Chiriquí

“ Solicitamos a las a utoridades reconsiderar la decisión de mantener el toque de queda en la provincia de Chriquí, los comerciantes han solicitado que con la reactivación de varias actividades , la restricción de movilidad se cambie el día viernes e inicie a partir de 9:00 a 10:00 de la noche para evitar aglomeraciones en algunos e stablecimientos especialmente en supermercados y darle la oportunidad a las personas de hacer sus compras para pasar el fin de semana de cuarentena, de seguir así esto puede seguir generando las aglomeraciones que es lo que no queremos, esperamos que esto para el próximo fin de semana se corrija o se corrija desde ahora”, expresó Felipe Rodríguez, presidente de la C ámara de Comercio en la provincia de Chiriquí.

