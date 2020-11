Empresarios piden al Gobierno priorizar y tomar acciones con sentido de urgencia

Mientras que, desde la CCIAP han insistido en la urgencia de instalar la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS). “Este dialogo de carácter técnico y de gran impacto social tiene un retraso de diez años por la falta de compromiso de gobierno tras gobierno y no puede esperar un mes más. El punto de partida son las cifras reales de la CSS que no pueden ser motivo de disputa ni desvío de atención y dilatación de decisiones frente a los claros problemas que hay”, dijo el empresario.

You May Also Like