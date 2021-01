Empresarios piden al Gobierno la reapertura del sector turismo

La Cámara de Comercio exige que se brinde mayor apoyo a las personas con contratos suspendidos y empresas afectadas por la decisión de cierre de actividades y se hagan ajustes en gastos como la planilla estatal, con respecto a funcionarios que no se encuentran en el frente de batalla, y no sacrificar en inversiones, como la promoción turística, que brindan retornos certeros al país. De ahí que esperamos que el turismo sea sumado a la planificación para la recuperación del país.

