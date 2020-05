Empresarios muestran preocupación y solicitan procedimientos claros para la reapertura y reactivación económica

“Entendemos las razones que marcan la cautela para proceder a una apertura que ampare esa nueva normalidad, y estamos a favor de que se dé de forma responsable. No obstante, también hemos de cuidar que, de la emergencia sanitaria y económica, no se caiga en una crisis social por la creciente afectación que la pandemia ha ocasionado”, manifestó la Cámara de Comercio.

Esta semana otros sectores económicos se preparan para la apertura del segundo bloque de actividades , según el documento “Ruta hacia la Nueva Normalidad por Un Panamá Mejor”. Sin embargo, la Cámara de Comercio muestra preocupación por la falta de claridad del cronograma de apertura que no tiene fechas fijas para los siguientes bloques y no se ciñe una política unificada, concreta e inmediata que tenga como objetivo la recuperación económica bajo los lineamientos sanitarios establecidos.

You May Also Like