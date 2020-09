Empresarios insisten en reapertura adelantada para este mes

Los empresarios piden a las autoridades que adelanten la reapertura de las empresas para este mes, ya que para octubre podría ser un poco tarde para el rescate de un número significativo de compañías.

Hasta el momento, la apertura del comercio al por menor está programada para el 28 de septiembre, junto a otras actividades.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra, advirtió que de aprobarse en este mes la reapertura se podría recuperar muchas empresas que están en peligro, pero para octubre, podría ser tarde.

“Por eso responsablemente, hemos dicho que para octubre no es apropiado el tiempo, ya hemos pasado por 5 meses de cuarentena, tal vez la cuarentena más agresiva que se ha registrado en el mundo y no vamos a poder evitar contagios y rebrotes porque es parte del desafortunado ciclo del virus hasta que salga la vacuna, lo que sí podemos hacer es obedecer y seguir al pie de la letra las medidas de bioseguridad”, indicó.

El empresario destacó que lo que buscan es tratar de rescatar la economía individual de las empresas. Advirtió que la única visión es preservar la mayor cantidad de plazas de trabajo y eso se logra con empresas sólidas, que puedan mantener los puestos de trabajo.

Indicó que abrir en septiembre representa una oportunidad para tratar de rescatar a las empresas, oportunidad dura y difícil, pero llevar la reapertura hasta octubre representaría que muchas empresas no puedan aguantar y estarían contribuyendo a la desaparición posiblemente de muchas más de las que ya han tenido que cerrar.

Según estadísticas de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), del parque empresarial que hay en Panamá aproximadamente un 40% va a dejar de existir o va a trabajar en condiciones precarias y posiblemente no pasen el perido de apertura.‘

40 mil empresas no podrán reabrir, según las últimas estadísticas dadas a conocer. 7.1% era la tasa de desempleo en Panamá hasta agosto de 2019, según Contraloría.

“Esto representa unas 40 mil empresas que sumadas al parque laboral nos preocupa, ya que antes de la Covid había 7.1% de desempleo equivalente a 146 mil personas y ahora todo indica que a diciembre habrá cerca de medio millón de desempleados es decir entre un 20% y 26%”, explicó.

“Entiendo las discrepancias que puede haber entre el gobierno y el sector privado, pero al final el mensaje es que trabajemos en conjunto, que analicemos el concepto de paz social, ya que no queremos un brote de violencia” dijo.

Afirmó que hoy día los empresarios enfrentan un gran problema y es falta de movilidad de las personas.

“El ciudadano en la calle es el que consume y si no hay consumo no va a ver venta y si no hay venta no hay sostenibilidad y dejan de existir los empleos y sin empresa ni empleo, tampoco habrá tributos al Estado y de esta forma vemos como tres partes se afectan”, dijo.

Por su parte, René Quevedo, experto en temas laborales, señaló que un rebrote es una probabilidad, pero medio millón de desempleados es un hecho.

Las MIPYMES aportan 68% de la fuerza laboral del país, que incluye a microempresarios independientes y trabajadores en empresas con menos de 50 trabajadores.

Según datos de la UNPYME, 40 mil MIPYMES ya cerraron, y según la reciente encuesta de FEDECAMARAS, 85% de las que reabrirán lo harán con menos personal, pero sólo 8% tiene recursos para hacer frente a sus compromisos, incluyendo la liquidación de personal.

Quevedo indicó que la reapertura ya tiene implícita la gradualidad, pues ninguna empresa abrirá al 100% y la mayoría lo está haciendo a un 20-30% de capacidad.

“De hecho, se reapertura la oferta, pero lo que determinará la viabilidad financiera de la empresa y sostenibilidad laboral de sus trabajadores es la reactivación de la demanda. Los contratos no se reactivarán con la empresa operando a un 30% de capacidad”, dijo.

Explicó que si las ventas se mantienen un 70% por debajo de los niveles prepandemia, la mayoría de los contratos no serán reactivados.

“Mientras más rápido se pueda conocer el nivel sostenible de demanda de una empresa, mayor certeza se tendrá sobre la sostenibilidad laboral de sus trabajadores”, explicó.

“A más de tres meses de reiniciada la reapertura del Bloque 1, sólo el 16% de los contratos suspendidos y registrados en MITRADEL han sido reactivados, a lo cual se debe agregar los contratos suspendidos y no registrados, situación que plantea que la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen”, dijo.