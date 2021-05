Empresarios exigen la reapertura de las actividades de entretenimiento

En conferencia de prensa, Bloque 6 pidió a las autoridades cumplir su rol de investigar y sancionar no solo a los empresarios y ciudadanos sino aquellos funcionarios que no hacen “valer los protocolos de seguridad” tras referirse al festival de música internacional.

“La contratación de un artista nacional está comprometida con la (también) contratación de un artista nacional y uno folclórico”. Sin embargo, aclararon que no hubo ni artista nacional ni folclórico dejando sin recibir ingresos a 16 artistas panameños, además de los músicos, técnicos y cantantes violando la Ley 10 de 1974, y por ende, no consideraron el rol del Ministerio de Trabajo, Migración ni Salud, para el evento.

“Ahora mismo, no podemos permitir en términos generales que haya un cierre de nuevo, porque no solo sería tirar para atrás (…) sino que muchas empresas que ya están a punto de quebrar, lo hagan”, aseguró en conferencia de prensa Rey Cruz, de Bloque 6.

