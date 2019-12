Empresarios azuerenses piden frenar aumento del salario mínimo

“Solicitamos al Órgano Ejecutivo que al momento de tomar una decisión sobre el salario mínimo considere la situación del país y no se decante por soluciones populistas que no contribuyen con la generación de empleos”, añade el comunicado de la Cámara de Comercio de Las Tablas.

Empresarios azuerenses pidieron a las autoridades mantener la revisión del salario mínimo, y no tomar una decisión respecto a ajustes salariales, hasta que no mejore la situación del país.

You May Also Like