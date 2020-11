Empresarios amenazan con dejar mesa por la reactivación económica

“No podemos tomar decisiones a la ligera porque podríamos seguir afectando una economía golpeada por la pandemia. Las proyecciones no se están dando como se esperaba ya que la actividad económica no se está dinamizando”, señaló.

Aseguraron que no hay una reactivación de empleos progresiva, los flujos de intercambio de bienes y servicios no se están dando, y los flujos de caja siguen afectando dramáticamente a las empresas de todos los tamaños.

You May Also Like