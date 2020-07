Empresarios advierten de falta de una estrategia en el Gobierno

Indicó que las estrategias de prevención comunitaria han funcionado de manera satisfactoria en otros países, no así, cuarentenas parciales que no van acompañadas de medidas de estrictas de aislamiento y prevención.

“Es decir, no basta con hacer más pruebas, hay que tomar medidas para que los casos positivos no evolucionen a requerir hospitalización. Por otro lado, vemos avances, pero urge el aumento temporal de capacidad del sistema de salud”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Jean-Pierre Leignadier, también mostró su preocupación en que las medidas puntuales no guardan relación con una estrategia o por lo menos no se comunica una estrategia con objetivos claros medibles que se esperan obtener al establecer una cuarentena adicional de los días sábado.

