Empresarios abordan claves para la recuperación económica y formación del recurso humano post pandemia

La actividad se realizó de forma virtual por el Canal de YouTube Itse Panamá y también contó con la participación del Dr. Deeyvid Sáez, Gerente Educativo encargado del Itse, quien mencionó que, el Stop And Think es una iniciativa que busca convertirse en una ventana para enriquecer el conocimiento en los estudiantes con temas de interés nacional y global.

Ante esta realidad, empresarios de distintos sectores en Panamá abordaron en el Stop And Think “Retos empresariales post pandemia”, los desafíos que tendrán que enfrentar una vez finalice la alarma de pandemia, así como esas áreas que deben reforzar en la preparación académica del recurso humano.

You May Also Like