Empresa privada abre el 8 de junio; el Gobierno el 15 | Noticias de El Salvador

La normativa fue aprobada por los partidos de ARENA, FMLN y PDC. No fue apoyada por la representación del oficialista partido GANA, que no participó en la votación en el pleno y se retiró después de la firma del dictamen.

Si se llegan a disparar los contagios, la Asamblea podría posponer la apertura del sector privado. “Llevamos 76 días de cuarentena, no es algo nuevo. No tenemos los registros reales de las víctimas. Esta es una enfermedad nueva y no sabemos de su comportamiento”, justificó el jefe de la fracción de ARENA, Carlos Reyes.

You May Also Like