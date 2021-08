Empresa ligada a funcionarios separados del Minsa no tendría permiso para operar como laboratorio

En sus cuentas de redes sociales, Sermedic Panamá informa al público que está abierto de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que el horario de los sábados es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Y, a finales de junio pasado, cuando le tocó dicha visita, el equipo que se presentó al lugar, en horas de la mañana, lo encontró cerrado, toda vez que supuestamente no coincidía con el horario de atención del local. Por lo tanto, el Consejo Técnico de Salud no les ha dado el permiso de operación, es decir, no están habilitados como laboratorio, enfatizó.

