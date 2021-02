Emprendimiento y responsabilidad compartida | La Prensa Panamá

Sin embargo, el contrapeso frente a esto debe ser una política de Estado que estudie, mida y conozca los impactos reales de la inversión privada fiscalmente beneficiada, así como la posibilidad de ajustar dichos beneficios por sus rendimientos, respetando la seguridad jurídica, las inversiones y sobre todo que estos beneficios no pueden basar su vigencia en la eternidad más uno, no hacerlo causa la saturación de la actividad y su posible posterior caída, así como una violación al principio de equidad tributaria al final de la historia.

Es una norma importante, con un buen fin, pero no deja de tener aspectos cruciales y urgentes que mejorar, dado que a nuestro criterio incrementa la burocracia al exigir registrarse ante Ampyme, no se ajusta a los tiempos actuales al no ir acorde con el sistema corporativo y comercial en que vivimos, pues limita aspectos hereditarios, de seguridad y de administración de los riesgos propios de un negocio, y lo más delicado es que las nuevas tarifas que se establecieron tanto para las personas jurídicas (artículo 699-A del CF) y naturales (artículo 700-A del CF), son de mayor onerosidad en muchos casos, es decir, se paga más ISR que la antigua tarifa que esta norma reformó que fue el artículo 699-A del CF.

