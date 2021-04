Emprender con una maleta llena de aroma de café

Una vitrina en una caja. “En una sola caja pueden conocer diferentes tipos de café”, resaltó Tessie Palacios de Hartmann, de Mi Finquita, ganadores del primer lugar en la categoría Geisha Natural del Best of Panama 2020.

“El Coffee Mystery Box es como una caja de chocolates; es lo que me hubiera gustado a mi encontrar en otros lugares cuando viajaba y compraba café. Está hecho por cafeteros para los cafeteros. Conoces no solo otras fincas, sino otras regiones, procesos, alturas, es un viaje por el gran abanico de sabores que ofrece el café de especialidad panameño”, explica Effio.

