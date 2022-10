Empoderando a la mujer para el éxito

Ofrecer una perspectiva única de la mano de mujeres que son exitosas en distintas áreas de la vida es uno de los objetivos de la serie de conversatorios Empowoman, que serán de acceso gratuito y se llevarán a cabo hoy desde este mediodía en la Plaza de la Luna del centro comercial Multiplaza.

La premisa de estos conversatorios es brindar las herramientas para que otras mujeres puedan empoderarse y así lograr sus objetivos y alcanzar el éxito en sus vidas.

La agenda comenzará con la apertura que correrá a cargo de representantes de la oenegé Voces Vitales, quienes hablarán de la importancia de impulsar a la mujer dentro de la sociedad. Seguido, de 1:00 p.m. a 1:45 p.m., se contará con Yoshiris Peña, Nicole Vallarino y Gaby Marrero para una conferencia sobre el emprendimiento y cómo asumir los retos que conlleva esta actividad. A las 2:00 p.m., Maisa Pérez Condassin y Paola Carballeda expondrán sobre el rol de la mujer en el deporte. Después, de 3:00 p.m. a 3:45 p.m., Anita Loynaz e Ingrid De Ycaza hablarán sobre cómo las mujeres están rompiendo los paradigmas en el desarrollo cultural del país.

De 4:00 p.m. a 4:45 p.m. estará Bettina García y Maritere Lee, quienes resaltarán la importancia de ponerse a una misma como prioridad. A las 5:00 p.m., Piky Zubieta y Majo Grimaldo abordarán los estándares de belleza que impone la sociedad y a las 6:00 p.m. Érika de la Vega ofrecerá su conferencia Cambio y Fuera.

Isa Fernández, quien es brand manager de Cardigans Group- organizadora del encuentro-, dijo que este evento busca brindar el mensaje de que la mujer siempre podrá sobresalir en cualquier ámbito.

“Hemos visto cambios en los últimos años. Se promueve la presencia del rol de la figura femenina dentro de la sociedad, la presencia de mujeres dentro de las juntas directivas, además de que hay un predominio de la mujer en los espacios académicos, pero creemos que es importante darle un micrófono a aquellos casos de éxito para inspirar a mujeres que, de repente, estén en una posición un poco más vulnerable”.

La bloguera Piky Zubieta, una de las expositoras, explica que buscará en su conferencia brindar las claves para no adaptarse a los estándares de belleza que la sociedad suele crear para las mujeres. Todo esto en un camino de aceptación y amor propio.

Cuenta que ella no sería lo que es hoy en día si no hubiese tenido el apoyo necesario, tanto en el ámbito profesional (psicólogos, psiquiatras y nutricionistas) como familiar. Dice que sufrió de baja autoestima desde su infancia debido a su peso. “Desde niña te dicen que te tienes que ver como una princesa y yo me preguntaba: ¿a qué princesa me parezco? ¿A Fiona?”.

“Necesité ayuda para hacer las paces conmigo misma. Ahora vivimos en una sociedad donde buscamos la aprobación de todos. Y también nos escudamos en una felicidad tóxica, porque pensamos que la felicidad es un estado, no un camino. Estamos desesperados por la aprobación de otros cuando ni siquiera estamos contentos con nosotros mismos”, reflexiona.

Ayer 12 de octubre se cumplieron 10 años del lanzamiento de su proyecto en redes sociales Entre Libras (con 135 mil seguidores en Instagram). Confiesa que nunca se imaginó servir de inspiración para nadie, “porque yo simplemente estaba buscando desahogarme conmigo misma”.

“Hubo un momento en el que fui conformista y no hacía algo por mí. Si no haces algo por ti, eso es irresponsable. Yo era una obesa mórbida, nunca fui feliz, no por cómo me veía en el espejo, sino por las consecuencias que eso acarrea. Sí, tenemos que aceptar la realidad, pero no conformarnos con ella”.

Dice estar consciente de la responsabilidad que tiene en su rol de inspirar a otras personas. Siempre es bueno pedir ayuda a otros cuando se necesita, aconseja.





