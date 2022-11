Empoderamiento de las mujeres en áreas costeras destacan en evento en favor de FUNDACÁNCER

Igualmente durante el acto, la ex presentadora de televisión, ex reina de belleza y sobreviviente de cáncer, Marisela Moreno, habló de la importancia de la detección temprana e invitó a todas las mujeres mayores de 40 años y también a todas aquellas jóvenes que antes de sus 40 años sientan algún tipo de masa o bulto extraño en el seno, a realizarse la mamografía y el ultrasonido.

No obstante, indicó que las comunidades de bajos ingresos o aquellas que sólo viven de la pesca, mantiene a las mujeres empobrecidas y marginadas , de no haber un plan gubernamental que las empodere.

