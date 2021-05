Empleo formal pospandemia en Panamá

La planilla estatal aumentó y el impacto laboral de la Covid-19 lo sufrió el sector privado, que perdió 327,340 plazas de trabajo, 37% de sus empleos formales. No hay manera de matizar esto. No es “pesimismo”, sino matemática simple. Hoy, hay menos asalariados privados y casi el doble de los funcionarios públicos que había en el 2004.

