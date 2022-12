Empleados demandan a tiendas Justo y Bueno por incumplimiento laboral

Se dice que en ese proceso de aparente reflote, Plaza habría inyectado 9 millones de dólares, sin éxito. Se habría acercado a bancos con la finalidad de solicitar 10 millones de dólares, pero el plan no convencía y finalmente no funcionó.

El mayor problema es que la cadena de tiendas quebró. No cruzó el umbral de la reorganización que se había pactado en agosto pasado y con ello han arrastrado a trabajadores a los que adeudan prestaciones y a proveedores de todo tipo, a quienes no le han podido pagar lo acordado.

