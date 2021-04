Empleados de una planta en EE.UU. habrían arruinado 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson por error

Los trabajadores de una planta en Baltimore, EE.UU., accidentalmente mezclaron los componentes necesarios para la fabricación de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson con los que tendrían que usar para producir la vacuna anticovid de otro fabricante, reporta The New York Times. El error acabó con unas 15 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica estadounidense, que tuvo que detener los envíos en el país, según el periódico.

