Empleadores prevén disminuir planillas | La Prensa Panamá

De 620 empleadores sondeados por la consultora estadounidense, un 10% (62) pronostica que hará recortes de personal durante el segundo trimestre de 2020. El 76% (471 empleadores) no espera hacer cambios, otro 9% (56 empleadores) espera incrementar sus planillas y un 5% (31 empleadores) no sabe aún qué decisión va a tomar. Este resultado refleja una expectativa neta de empleo de (0%) o imperceptibles para el siguiente trimestre, una vez realizado el ajuste estacional.

You May Also Like