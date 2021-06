Empleadores panameños reportan un limitado aumento en sus planes de contratación

“Se presume que están esperando conocer si la inmunización de la población resulta positiva para evadir nuevas medidas de restricción que afecten nuevamente su productividad. No obstante, las empresas deben entender que estamos en un punto histórico en la escasez de talento laboral, y de no comenzar a retomar sus actividades con normalidad, puede que después sea complicado conseguir el talento necesario para superar definitivamente la crisis causada por este periodo”, explicó Casillas.

De los encuestados, el 9% espera incrementar sus plantillas laborales , 9% prevé́ disminuirlas, 74% no espera cambios y 8% no sabe. Una vez realizado el ajuste estacional, la Tendencia Neta del Empleo es de +1%, lo que representa un aumento de 9 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior y 12 puntos porcentuales en comparación anual.

