Empieza la era de protección de datos personales

La Ley 81 establece nuevos mandatos para la ANTAI, crea el Consejo de Protección de Datos Personales, que será presidido por el ministro de Comercio e Industrias, no por un defensor de los derechos humanos. Las sanciones que establece la Ley son esencialmente pecuniarias, pero si no las pagan, le corresponde a la Dirección General de Ingresos cobrarlas.

Este quebradero de cabeza si no se resuelve voluntariamente entre las partes pasa a manos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y de allí seguramente a la justicia ordinaria. A su vez, el artículo 30 contiene una especie de blindaje de confidencialidad cuyos beneficiarios no son precisamente las personas más honorables de la sociedad: “Las entidades públicas que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias no podrán comunicarlos, una vez prescrita la acción penal o administrativa o cumplida o prescrita la sanción o la pena, salvo autorización expresa por el titular del dato…”. Esta norma exceptúa a la administración de justicia de este mandato, pero la obliga a una estricta confidencialidad con estos datos.

