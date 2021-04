Empieza la disputa por el control de la Asamblea Nacional

No es la primera vez que Robinson coquetea con el cargo. En 2016 tuvo aspiraciones, pero no las concretó. Ese año, la disputa por la silla legislativa, provocó una reunión de la bancada del PRD con el Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

Solo el pasado lunes, Robinson, manifestó: “si hay alguien aquí que tendría que ser merecedor de ser presidente de la Asamblea soy yo, porque me he ganado siete períodos. ¿Quién de los diputados tiene siete períodos? (…)”.

You May Also Like