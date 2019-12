Empieza entrega de 6 mil tarjetas para uso especial del Metro de Panamá

Desde este martes 5 de agosto la empresa Sonda está haciendo entrega de unas 6 mil tarjetas del Metro de Panamá para uso exclusivo de jubilados, tercera edad, pensionados y discapacitados.A través de un boletín de prensa se informó que para esta primera entrega se han habilitado cinco centros de retiro de tarjetas en las estaciones del Metro, en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Esto para los usuarios que entregaron previamente su documentación.Los beneficiarios deberán presentar su cédula o carné del Seguro Social para que se le entregue su nueva tarjeta personalizada, el cual reconoce el descuento aprobado.Las ventanillas habilitadas para la entrega de las tarjetas estarán ubicadas en las estaciones del Metro en Albrook, 5 de Mayo, Iglesia del Carmen, San Miguelito y Los Andes.A partir del 11 de agosto se retomará el proceso de recepción de documentos para nuevas solicitudes de tarjetas especiales.Las tarjetas especiales de beneficio solo pueden ser utilizadas por la persona indicada en la tarjeta.El uso indebido de esta tarjeta será sancionado de acuerdo al reglamento del Metro.

