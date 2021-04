“Empezó el combate de fondo entre los poderosos y la UEFA+FIFA” de acuerdo a ‘Es Así y Punto’ ,

El anuncio del domingo por la noche sobre la creación de una Superliga de Europa por parte de los doce equipos fundadores y la consabida respuesta de los organismos del fútbol del viejo continente como lo son la UEFA y la FIFA anunciando su desacuerdo y las posible sanciones a quienes participen del megaproyecto, no hizo más que confirmar que, hablando en términos boxísticos, el combate de fondo entre ambas partes ha comenzado oficialmente.

Hernán Pereyra se atreve con los temas más controversiales del momento, analiza y desvela todos los ángulos de esas noticias que importan a los fanáticos del deporte. Podcenter | Spotify | Apple | TuneIn

“Se armó la pelea entre los doce equipos poderosos de Europa contra la UEFA y la FIFA como aliado. ¡En qué lío estamos en el mundo del fútbol”, sostuvo Hernán Pereyra dando comienzo a la primera edición de esta semana del podcast ‘Es Así y Punto’. ‘Estamos en las puertas de un cambio que puede marcar un antes y un después en el transcurso de la historia de este deporte, y que puede legar a derivar en cambios de hasta los mismos campeonatos mundiales”, sostuvo el conductor del ciclo para explicar que es lo que formaron 12 equipos poderosos de Europa con el lanzamiento de esta nueva competencia.

Tras explicar como será la misma, a que equipos incluirá y la forma de disputa del torneo en cuestión, Pereyra se centró en dar su opinión sobre el tema diciendo que “los doce poderosos se cortaron del resto y formaron su propia competencia con esta Superliga. Los tres más fuertes de España (Real Madrid, Atlético Madrid y Barcelona), tres de Italia (Juventus, Milán e Inter), y 6 de Inglaterra (Manchester United, Manchester City, Tottenham , Liverpool, Arsenal y Chelsea) son sus fundadores que dicen que tendrán 3 invitados y 5 equipos que van a clasificar paa través de sus propias Ligas para llegar a 20 en total”, mencionó.

2 Relacionado

“La UEFA se agarra la cabeza y está desesperada al igual que la FIFA”, sostuvo Pereyra para conpletar diciendo que en material de premios, “el campeón recibirá 400 millones de Euros contra los 120 que recibe actualmente el campeón de la Champions. La FIFA desaprobó este modelo a través de un comunicado diciendo que está a favor de una redistribución de ingresos equitativa, mientras que la UEFA advirtió que tomaría medidas tanto judiciales como deportivas al punto de que quienes juegan esta competencia, no podrán ser parte de ninguna competencia local, europea o mundial y no se les permitirá a los jugadores que participen, que sean parte de las selección de sus respectivos países”, explicó.

“Si bien hay cosas que me gustan, hay otras que no me caen bien. Al jugarse todas las semanas, es como tener Champions todas las semanas. Eso me gusta, pero de allí a que se de es complicado, porque las federaciones están en contra. El atractivo de ver a los más poderosos de Europa es muy grande y solamente faltarían dos equipos importantes como son el Bayern Munich y el PSG”, consideró el conductor de ‘Es Así y Punto’.

play 2:25 Andrés Agulla da su opinión sobre la declaración de los 12 equipos fundadores de la Superliga europea.

Otro tema que Pereyra mencionó en su análisis es la cuestión del poder que perderían la UEFA y la FIFA. “En cierta manera, hasta disfruto de esa posibilidad porque ambos organismos han acaparado tanto poder durante años, que les permite administrar las riquezas para su propio bien, que los dirigente, viajen en aviones privados, paren en hoteles cinco estrellas con viáticos espectaculares. ¿Y al futbolista qué le dan?”, enfatizó

“Algo se hizo mal por parte de la UEFA y de la FIFA, a cuyos dirigentes se los trata como reyes, para que la situación llegue a este punto” agregó Pereyra. “En este camino, muchos dirigentes se abusaron del poder por eso es bueno parar la pelota como sucedió con el FIFA-gate. Pero este tema también tiene su lado malo y es necesario darlo a conocer”.

“Ahora vamos a la parte negativa. Si hoy el Atlético Madrid, el Barcelona y el Real Madrid tienen más plantel que el resto de LaLiga y en cima van a recibir premios espectaculares por jugar esta Superliga y el resto va a seguir en la miseria , estamos mal porque el fútbol se va a dividir mucho más. Pero de esta manera servirá para que los ricos se refuercen más y equipos como el Getafe, por dar un ejemplo, no puedan competirle. Eso no es bueno”.

La Serie A, Copa del Rey, UFC, miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

Finalmente el analista de ESPN indicó que “estamos en un momento complicadísimo. Ojalá que todo esto marque un antes y un después pero que sea positive para el fútbo. Tengo la esperanza de que si lo va a ser. Que esto va a reacomodar las fichas y servirá para abrir muchos ojos porque el f fútbol necesitaba un cambio”.

“Ahora se abrió la compuerta y habrá que tener cuidado porque las consecuencias también pueden ser muy graves. ¿Se imaginan una Copa del Mundo sin las principales figuras de estos equipos? . De esa manera, el mundial va a ser un fiasco con todas las grandes selecciones debilitadas. . Cuidado porque el torneo puede verse muy lindo, pero también el tiro puede salir por la culata”, concluyó.

Nota: la edición de ‘Es Así y Punto’, también incluye la opinión de Pereyra sobre lo que dejó la fecha 15 de la Liga MX y del título del Barcelona ganando la Copa del Rey.

Descarga aquí el podcast completo de ‘Es Así y Punto’