“Empezaré mi nueva vida en 2020”

La ex miss, que tiene en su tiene de foto de perfil el lazo rosa contra el cáncer de mama, prometía colgar un último vídeo con su testimonio: “No me vais a ver con tanta energía porque esto de la radioterapia es agotador. Pero saqué fuerzas de donde no había para dar carpetazo final a Agustín y empezar mi nueva vida en 2020″.

Sin embargo, la modelo estaba esperanzada y afirmaba segura que lo iba a superar. Y así ha sido. Este jueves Inés Sáinz subía un vídeo donde indicaba que había terminado el tratamiento: “Hace una semana andaba yo así de contenta por los pasillos del Ruber Internacional. Creo que no tienen paciente en oncología más gamberra. Pero yo tenía que marcarme un baile porque no tienen campana que tocar cuando acabas tu tratamiento”.

